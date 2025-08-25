Pisa, il debutto in Serie A nella redazione de La Nazione. Ospite Tommaso Novi dei Gatti Mezzi

Un debutto speciale, la prima partita del Pisa in Serie A dopo 34 anni, a Bergamo contro l'Atalanta. Alla redazione de La Nazione di Pisa è venuto a trovarci Tommaso Novi, membro del duo musicale "I Gatti Mezzi" per vedere con noi la prima partita di Serie A. "Purtroppo sono da solo perchè Francesco Bottai ieri sera ha fatto un super concerto, ma si è ammalato e non è riuscito ad esserci". Una partita che sa di storia ed emozione, come ha raccontato anche Novi. "Per me è la chiusura di un cerchio, mi sono innamorato del nerazzurro quando mio nonno mi portava allo stadio negli anni '80. Adesso c'è mio figlio, e naturalmente dovrò portarlo allo stadio".