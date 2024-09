Montecatini Valdicecina, l'auto della famiglia tedesca distrutta dalla furia dell'acqua

Mentre proseguono le ricerche dei due dispersi, la nonna e il nipote di appena 5 mesi, travolti lunedì dall'esondazione del torrente Sterza, in Val di Cecina, è stata trovata la seconda macchina della famiglia tedesca sorpresa dalla furia dell'acqua. Il mezzo, dove si vede ancora sul sedile posteriore il seggiolino per bambini, è stato ritrovato a due chilometri di distanza dalla casa dove alloggiavano in vacanza.