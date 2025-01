Le parole di Benotto per un'Informazione responsabile che aiuti la speranza

Il richiamo alla "responsabilità nel vostro prezioso lavoro di informazione delle persone" è stato al centro dell'omelia dell'arcivescovo Giovanni Paolo Benotto durante la messa per il Giubileo dei giornalisti e degli operatori della comunicazione svoltasi in Duomo in occasione della ricorrenza del patrono San Francesco di Sales