Dalla Spezia gli auguri in musica della Marina Militare / Video

Parte dalla Spezia il modo più originale della Marina Militare di fare gli auguri di buon Natale. Un rap inedito scritto da marinai per tributare anche alle loro famiglie il ringraziamento per il supporto quotidiano che gli forniscono per avere la giusta tranquillità per portare a termine il loro impegno a servizio del Paese