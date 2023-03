Voti alti per i ragazzi di Polzella Il migliore è Iacopo D’Alessandro Centonze decisivo "uomo-assist"

RIZZATO 6 Resta quasi inoperoso. Gli toccano solo poche parate semplici e qualche uscita.

T. RICCI 6 Dalla sua parte succede poco o nulla. Lui fa il suo, con solidità. (37’ st Biasci s.v.)

FATTICCIONI 6,5 Ottima tenuta, da leader del reparto. La coppia con D’Alessandro funziona.

D’ALESSANDRO 7,5 Migliore in campo. Top per come si è calato nel nuovo ruolo: aggredisce avversari e non sbaglia un pallone, con letture in anticipo.

CRECCHI 7 Un 2004 dai notevoli mezzi fisici. Da terzino sinistro garantisce tanto equilibrio.

AMICO 7 Ha il merito di sbloccare una gara difficile. Oltre al bel gol d’inserimento anche recuperi palla importanti nella propria metà campo. (43’ st Tomei s.v.)

BIAGINI 7 La giocata che fa sul 3-0 di Lorenzini dice tanto del giocatore che è. Dirige il traffico correndo e pressando tutti.

DA POZZO 6,5 Il giocatore che più era mancato in quest’annata del Camaiore adesso sta tornando su i livelli cui aveva abituato in passato. Finalmente ha tolto lo zero dalla casella dei suoi gol fatti in stagione. Polzella spera di averlo "ritrovato".

LORENZINI 6,5 Anche lui aveva tanto bisogno del gol. Il chirurgico mancino in buca d’angolo è la rete "chiudi-partita". (26’ st M. Ricci 6,5 Entra con il piglio giusto: combatte e aiuta)

GERACI 6,5 Doppietta a partita già indirizzata. I gol non li sbaglia. Li fa (... e sono 10 in campionato!). Ma sul 5-0 però non puoi levarti la maglia nell’esultanza beccandoti un giallo evitabilissimo. (40’ st Manfredi s.v.)

CENTONZE 7,5 Mette lo zampino nelle scena clou coi passaggi decisivi in 3 dei 6 gol tra cui i primi 2 che sbloccano. Fa l’assist ad Amico, poi crossa la palla che Zuccarelli infila da comiche nella sua porta e infine regala la rete a Geraci. (43’ st Adami s.v.)

Simone Ferro