Under 23 in Portogallo si gioca gli Europei

Si disputa a Paredes in Portogallo fino a sabato il campionato europeo under 23. La manifestazione nasce dopo la fine, causa Covid ma non solo, del torneo delle nazioni di Montreux e della Coppa Latina under 23 che con la rassegna svizzera si alternava. Cinque le nazionali iscritte: Portogallo, Spagna, Italia, Inghilterra e Svizzera che si affronteranno in un girone all’italiana. L’Italia esordirà oggi alle 17 con la Svizzera; domani alle 20 Italia-Spagna; giovedì alle 20 Italia-Portogallo; dopo il riposo del 7, sabato 8 alle 15 Italia-Inghilterra, mentre alle 18 Portogallo-Spagna chiuderà la manifestazione. Il commissario tecnico Alessandro Bertolucci ha convocato all’ultimo raduno di preparazione 10 atleti nati fra il 2001 e il 2003. Portieri: Filippo Fongaro (Monza) e Tommaso Bernardelli (Sandrigo). Esterni: Andrea Borgo e Luca Lombardi (Forte), Matteo Galimberti e Gabriele Gavioli (Monza), Morgan Antonioni (Lodi), Serse Cabella (Grosseto), Elia Petrocchi (Vercelli), Pietro Lazzarotto Sandrigo). Ai dieci si aggiungono due riserve del 2004, Matteo Cardella (Montecchio) e Giulio Piccoli (Trissino 05). La pattuglia versiliese è formata, oltre che dal commissario tecnico e dai giocatori del Forte dei Marmi, da Antonioni, Petrocchi e Cardella.

G.A.