Serie A 2. Il Cgc Viareggio ha un sogno. Infilare una doppietta storica

VIAREGGIO

Il Cgc Viareggio, dominatore del girone B di serie A2, cerca il successo nella coppa Italia come viatico per una promozione in serie A1 che sembra sempre più vicina, nonostante manchino ancora sette giornate al termine del torneo cadetto. La squadra di Raffaele Biancucci, dopo la netta vittoria nel derby con la Pumas in campionato sfida oggi alle 18 in semifinale il Roller Bassano. In coppa i veneti hanno vinto il girone B davanti al Thiene e in campionato sono quinti nel girone A insieme al Correggio, a 7 punti dalla capolista Novara.

Miglior realizzatore della squadra allenata da Luis Nunes è Tottene con 19 reti. I numeri del Cgc, che parte con i favori del pronostico, ma che non deve sottovalutare i rivali, si commentano da soli. Fra campionato e coppa, i bianconeri hanno vinto 16 partite, con un pareggio in campionato e una sconfitta in coppa, sempre con il Camaiore. D’Anna e compagni vantano il miglior attacco (+68) e miglior difesa (-17) dell’intera serie A2. Se tutti sono in grado di trovare la via della rete (D’Anna 14, Puccinelli 10, Rosi 9 reti) il bomber principe è Samuele Muglia che, dopo assere stato il capocannoniere dei gironi di coppa con 23 reti in 8 partite, si sta ripetendo in campionato in cui finora è andato in rete 32 volte in 11 partite (media partita di 2,91). Il Cgc aveva già partecipato a una final four della coppa Italia di A2, nel 2021 sempre a Forte dei Marmi, venendo sconfitto in finale dal Vercelli (5-2) dopo aver battuto in semifinale ancora il Roller Bassano (4-2).

In anteprima a quella dei viareggini, alle 12, si gioca l’altra semifinale, Modena-Matera. Gli emiliani di Matteo Farina si sono qualificati vincendo il girone A di coppa davanti allo Scandiano e attualmente sono quarti nel girone A di campionato; i lucani di Valerio Antezza, vinto il girone D davanti al Castiglione, sono quarti nel girone B di serie A2.

G.A.