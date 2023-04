Real Forte: una gara, mille trappole C’è il Salsomaggiore già retrocesso

"Al di là della retorica, penso che quella con il Salsomaggiore sia una delle partite più difficili dell’anno". Simone Venturi alza il livello di attenzione alla vigilia della sfida tra Real Forte Querceta e Salsomaggiore (‘Necchi Balloni’ ore 15). Non inganni la classifica, con i romagnoli matematicamente retrocessi già da molte settimane. Non inganni il momento felice dei versiliesi, reduci da sei risultati utili consecutivi e dalla spettacolare vittoria a Prato.

E non è solo un discorso di classifica e di motivazioni, come spiega il tecnico del Real Forte Querceta: "Veniamo da una battaglia sportiva contro il Prato e siamo molto stanchi. E poi l’andamento del campionato ha dimostrato che facciamo fatica a gestire gli impegni ravvicinati, non abbiamo una rosa profonda. C’è poi da considerare il fatto che il Salsomaggiore sta onorando il campionato con grande dignità, domenica hanno fermato sul pareggio il Crema, qualche settimana fa hanno dato del filo da torcere alla Pistoiese. Non sarà assolutamente una passeggiata…".

Venturi recupera Bernardini e Verde ma, oltre a Bartolini, è costretto a rinunciare a Raspa e Betti, usciti infortunati a Prato. "Faremo di necessità virtù. Qualche variazione rispetto a domenica ci sarà, ma non troppe". Con la salvezza ormai acquisita, qual è l’obiettivo di queste ultime cinque gare? "Cercare di fare più punti possibili – continua Venturi – e pensare di gara in gara. Non temo cali di tensione, ho la fortuna di allenare un gruppo maturo". E proprio sulla forza del gruppo, Venturi ha fatto leva per uscire dal momento difficile di inizio 2023: nonostante gli infortuni, nonostante un mercato invernale che non ha dato gli esiti sperati, il Real Forte Querceta ha saputo ricompattarsi e risalire fino al sesto posto attuale.

Probabile formazione (4-3-1-2): Pastine, Meucci, Tognarelli, Masi, Giubbolini; Bortoletti, Bernardini, Bertipagani; Fazzi (Pegollo); Verde, Rosati.

