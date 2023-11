Prima e seconda categoria. Gli squali del Forte si ”mangiano“ anche il Pescia. Massarosa lotta ma poi cade a tempo scaduto

Forte 2015-Pescia 3-0

Continua l’ottimo momento di forma degli squali che portano a nove la striscia di risultati utili consecutivi. E così facendo tengono il passo del Marginone capolista. Succede tutto nella ripresa, apre le marcature l’ex Romagnano Francesco Della Pina al 11’ con un potente mancino che si infila sotto la traversa dopo un bello scambio in velocità con Giacomo Tedeschi. E proprio quest’ultimo, ieri si è preso un po’ di gloria personale firmando la doppietta che ha chiuso la partita.

Marginone-Capezzano 3-0

Trasferta amara per i ragazzi di mister Coli che escono sconfitti con un passivo oltremodo esagerato, prima mezz’ora equilibrata con una bella chanche non sfruttata da Benedetti poi i locali mettono la freccia con la doppietta di Battistini. Nella ripresa arriva anche la rete di Ricci nel finale al minuto trentuno a suggellare lo score definitivo.

Serricciolo-Corsanico 0-0

Altra buona performance degli orange che non riescono però ancora a trovare la prima vittoria stagionale, con i massesi le occasioni non mancano, qualche recriminazione per un gol annullato per dubbio fuorigioco a Cortopassi.

Torrelaghese-Staffoli 0-0

Punticino per i gialloviola all’esordio con mister Giannini al timone, risultato che va stretto ai locali.

Sporting Camaiore- Atletico Carrara 1-1

Non va oltre il pari lo Sporting che però si conferma in grande crescita nelle ultime settimane.

Monzone-Lido 1-1

Non muore mai il Lido, i cavallucci riescono a recuperare ancora una volta nei minuti di recupero, questa volta è un gol su rigore di Edoardo Luisotti al 38’ a salvare i gialloblù dalla sconfitta.

Montignoso-Massarosa 3-2

Sconfitta per i biancorossi di Misuri che cedono il passo al termine di una vera e propria battaglia ai massesi. Locali avanti grazie a Del Sarto al 17’. Pari del difensore Tomei al 24’ sugli sviluppi di un calcio piazzato, avanti ancora i locali con Costa che al 17’ trova l’angolo giusto per infilare l’estremo difensore ospite. Le emozioni non sono finite, pareggia Pulina al 31’con un bel jolly in area e nel finale prima i locali rimangono in dieci per l’espulsione di Bellavista e poi a sopresa vincono con un gol al 94’sempre di Costa che sfrutta al meglio una ripartenza.