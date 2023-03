Premiati i giocatori-amici di Russia e Ucraina

Il campo “Martini” al Campo d’Aviazione a Viareggio ieri è stato teatro della premiata manifestazione di pace con la consegna di una targa da parte dell’assessore allo sport del Comune di Viareggio Rodolfo Salemi ad Artur Sostonytsky e a Mark Derbushev: i due giocatori classe 2005, uno ucraino e l’altro russo, compagni di squadra e amici per la pelle che militano nel Jóvenes Promesas, il club spagnolo impegnata nel torneo di Viareggio. Un segnale di fratellanza che va oltre lo sport.

Ieri si sono giocate le partite della 1ª giornata del gruppo B della 73ª Viareggio Cup maschile e ci sono stati questi risultati: Fiorentina-Euro New York 5-1 (3 Presta, 2 Sene; Ablaye), Seravezza-Monterosi 0-1 (Boncori); Sampdoria-Uyss New York 5-0 (Ntanda Lukisa, 3 Leonardi, Portaccio), Grosseto-Arezzo 2-1 (2 Generali; Zhupa su rigore); Bologna-Atromitos 4-0 (2 Mazia, Busato su rigore, Oliverio), Mavlon-Jóvenes Promesas 3-0 (2 Omale, Ejeh su rigore); Rappresentativa Serie D-Imolese 4-0 (Barbera, Castellini, Cupani, Bonetti), Sport Recife-Ladegbuwa (Victor Gabriel su rigore; Gbolahan, Akande).

E’ iniziato anche il torneo femminile: Milan-Apia Leichhardt (Longobardi, Mikulica, Zanini, 2 Cappa, Dal Brun, Cesarini, Boldrini), Parma-Livorno 2-0 (Sansevieri, Imperiale); Fiorentina-Westchester United 6-1 (Bossi, Penna, Gozzi, Pensante, Dalle Mura, Cochis; Kollaros), Arezzo-Rappresentativa Under 19 1-4 (Scognamiglio; Montemezzo, 2 Colombo, Carcassi).

Oggi pausa per le ragazze e in campo alle 15 i ragazzi per la 2ª giornata del gruppo A: Sassuolo-Olympique Thiessois (a Fossone), Rukh-Carrarese (allo stadio dei Marmi di Carrara); Torino-Don Torcuato (“Masini” di Santa Croce sull’Arno), Apia Leichhardt-Pontedera (“Mannucci” di Pontedera); Empoli-San Donato Tavarnelle (Monteboro), Westchester United-Benevento (Marco Polo Sports Center di Viareggio); Spal-Kallon (“Fabbri” di Ferrara), Honvéd-Pisa (“Rossetti” di Cecina).

Lunedì sera il Cgc nella serata di gala d’apertura del Torneo a Torre del Lago ha consegnato i suoi prestigiosi riconoscimenti: il premio giornalistico “Bruno Roghi”, giunto alla 59ª edizione, è andato a Luigi Garlando, prima firma della Gazzetta dello Sport; il 39° “Torquato Bresciani” a Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega di Serie A; il 32° “Gaetano Scirea” all’allenatore Massimiliano Alvini (ex Cremonese che ha fatto tutta la gavetta partendo dai dilettanti fino ad arrivare in A); il 17° “Centro Giovani Calciatori” all’imprenditore Stefano Nesti; il 4° “Luigi Gianneschi” all’avvocato Luigi Barbiero, coordinatore del Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti; il 3° premio “Ondina” a Ludovica Mantovani, presidente della Divisione Calcio Femminile della Figc. Ed infine è stato conferito un riconoscimento anche a Marcello Bertocchini, presidente della Fondazione della Cassa di Risparmio di Lucca.