Lo Sporting Camaiore mantiene la vetta

Nella 26ª giornata (l’undicesima di ritorno) nonché quintultima di regular season di Terza categoria (girone B di Lucca) la capolista Sporting Camaiore mantiene la vetta a +2 sul Massarosa (che però ha una gara in meno rispetto ai camaioresi avendo già osservato il turno di riposo). Entrambe le battistrada hanno vinto: più facili i 3 punti dello Sporting Camaiore che espugna Filettole 3-0 coi sigilli di Filippo Mariani, di Riccardo Maguina e del bomber Marzio ’El Kun’ Luisotti (che si porta così a quota 40 centri stagionali: 26° in campionato dopo i 14 in coppa). Il Massarosa invece ha vita più dura col San Lorenzo: al “Rontani“ di Bozzano il 2-1 biancorosso è opera della doppietta di Massimo Tomei. Affermazione importante in chiave playoff per l’Atletico Viareggio di Emanuele Triglia che al rinnovato “Martini“ al Campo d’Aviazione si è aggiudicato 4-3 lo scontro diretto per i playoff contro il Vorno grazie alla doppietta di ’Lele’ Galli (primo gol su penalty) ed ai singoli di Ansani e Simoni. Successo di misura anche per il Bargecchia che nel posticipo del lunedì sera si è imposto 1-0 sullo Spianate per effetto del gol-partita dell’"Usignolo" Andrea Rosi su calcio di rigore. Ha riposato lo Stiava. I risultati delle altre gare della 26ª giornata: Sant’Alessio-Atletico Marginone 2-0; Calcistica Popolare Trebesto-Pieve San Paolo 1-2; Valfreddana-Angelo Bellani 5-0.

La classifica (a 4 turni dalla fine): Sporting Camaiore* 59; Massarosa 57; Pieve San Paolo 53; Valfreddana 44; Vorno* 43; Atletico Viareggio e Bargecchia 42; Spianate 38; San Lorenzo 35; Stiava 29; Calcistica Popolare Trebesto 18; Sant’Alessio 16; Angelo Bellani 14; Filettole* 12; Atletico Marginone* 4. (* devono ancora riposare)

Nel girone unico di Massa Carrara invece è appena terminata la regular season, col Montignoso campione già da tante settimane e poi la stabilita griglia playoff che vedrà queste semifinali: Retignano-Villafranchese e San Vitale Candia-Monti. Il Retignano nell’ultima giornata ha pareggiato 1-1 con la Villafranchese (contro cui rigiocherà ai playoff) segnando con Federico Tosi su rigore. Il SalaVetitia Seravezza FC si butta via perdendo 5-1 il derby in via Versilia contro lo Sporting Forte dei Marmi (trascinato dalle doppiette di Alessio Maggi e Filippo Celentano e dal singolo di Giovanni Alaimo) e restando fuori dai playoff. La Montagna Seravezzina chiude con sconfitta (2-1 a Monti) e lo Sporting Marina con un pari (2-2 con lo Spartak Apuane). I risultati delle altre gare della 26ª: Montignoso-Vallizzeri 7-0; Pontremoli-Gragnolese 2-4; San Vitale Candia-Fosdinovo 4-1.

La classifica finale: Montignoso 66; Retignano 50; San Vitale Candia e Monti 44; Villafranchese e Fosdinovo 43; SalaVetitia Seravezza FC 42; Montagna Seravezzina 41; Sporting Forte dei Marmi 39; Gragnolese 33; Vallizeri 27; Pontremoli 21; Spartak Apuane 20; Sporting Marina 6.