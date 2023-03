Il Viareggio non fa più sconti E ora testa allo scontro diretto

Viareggio-Fornacette 4-2

Continua la striscia positiva delle zebre che hanno la meglio anche sul Fornacette. Ad aprire le danze ci pensa come sempre Samuele Chicchiarelli che al 17’ raccoglie una respinta della difesa ospite e indovina la traiettoria giusta con un tiro al volo che finisce nell’angolino. Ospiti che non mollano e arrivano al pari con un bell’inserimento in area di Bottoni che di testa pareggia. Nel finale di tempo però zebre ancora avanti con Bertacca che di testa approfitta di una indecisione degli ospiti e sigla il gol del sorpasso. Ripresa senza storia, prima Martinelli al 16’ capitalizza al meglio un bello slalom del solito ispirato Stefano Marinai, poi un autorete di Sapienza porta a due le marcature ospiti ma nel finale tutta la velocità, l’estro e la fantasia di Scaranna fissano lo score sul 4-2 con cui finisce la partita

Migliarino-Torrelaghese 0-3

Terza vittoria di fila per i gialloviola che sono rivitalizzati dalla cura Baldini, grande protagonista di giornata è senza dubbio bomber Leonardo Passaglia autore della doppietta che incanala e chiude di fatto il match, al decimo con una potente conclusione al termine di una sgroppata solitaria e al venticinquesimo con un tocco sotto misura dopo una combinazione in velocità con il partner Dati, il terzo gol arriva nella ripresa con Dalle Luche che trova l angolo giusto per trafiggere ancora l’estremo difensore dei pisani

Calci- Corsanico 1-1

Ottimo pari esterno degli orange che continuano a muovere la classifica e si preparano al meglio per gli spareggi playout, la rete del solito Correia al termine di una bella manovra in velocità con Simonini consente ai suoi di cogliere un risultato prezioso e meritato

Atl Carrara-Lido 1-1

Punto esterno preziosissimo anche per i cavallucci che si mantengono così fuori dalla zona calda e mettono un altro piccolo mattoncino verso la salvezza, la gara si era messa in salita con la rete di Pezzanera per i locali al ventesimo, pari nel finale di tempo del solito Andrea Chiusalupi con una conclusione imparabile e si conferma una volta ancora di più un valore aggiunto per la formazione versiliese