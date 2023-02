Il Versilia si rilancia in classifica Sorride anche l’Atletico Viareggio

Serie C1. Il Versilia esce da 2 partite ravvicinate con 4 punti e si rilancia. Prima arriva il 3-3 di Borgo San Lorenzo contro il San Lorenzo. A segno Tintori, Galli e Ussi e poi arriva il convincente 4-1 ai danni del capolista Futsal Torrita. Mattatore dell’incontro Ussi che realizza una tripletta, ma c’è gioia anche per Gennai. “Se nel turno infrasettimanale - sottolinea Matteo Paperini - siamo stati poco concreti, stavolta abbiamo badato al sodo. Successo di prestigio e netto”.

Classifica: Futsal Torrita 55; Versilia 54; Boca Livorno 52; Verag Villagio 47; Alberino 36; Monsummano 35; Firenze 32; Ibs Le Crete 29; La 10 Livorno 27; Five to Five 22; Deportivo Chiesanuova 19; Poggibonsese 18; San Lorenzo 17; Midland Global Sport 13; Limite e Capraia 4.

Giovanili. Secondo posto per gli Esordienti al torneo Coppa Carnevale, mentre i Giovanissimi perdono 6-3 contro Prato. A segno Barsanti 2 e Pagni.

Serie C2. Il Futsal Viareggio perde 6-3 contro il Cus Pisa. I centri di Gemignani, Laras e Cacciola non bastano. “Abbiamo perso contro una squadra più forte di noi - ammette Dario Fabbri -. Ma proveremo a prenderci i playoff”. L’Atletico Viareggio batte 7-5 lo Scintilla 1945 con Della Casa, Bertuccelli, Scannapieco, Balzano, Mbaye e Gigliotti 2. Doppio successo infine per il Massarosa C5. Prima arriva il 4-3 sul Margine Coperta con Tonelli, Lazzoni, Miragoli e Petri, poi il largo 11-3 su Monsummano con Lazzoni 3, Tonelli 2, Panconi 2, Miragoli, Petri, Polloni e Roggio. “Due successi che fanno morale.” dice Fortini.

Classifica: Massa 53; Cus Pisa 50; Oltreserchio 49; Tau Futsal 45; Secur Job 33; Massa C5 32; Quattrosquadre 31; Futsal Viareggio 30; Atletico Viareggio 24; Massarosa e Montalbano Cecina 23; Scintilla 21; Md United-Margine Coperta 17; Toringhese 6; Giovani Granata 4.

Sergio Iacopetti