Il Trissino gioca un brutto scherzo al Forte. Prima sconfitta stagionale per i rossoblù

TRISSINO

3

FORTE DEI MARMI

2

GS HOCKEY TRISSINO: Zampoli (Sgaria B.), Malagoli, Cocco G., Schiavo, Garcia R., Mendez, Gavioli D. Piccoli Gio, Piccoli Giu. All.: Sousa

T. CENTRO PORSCHE FORTE DEI MARMI: Gnata (Taiti), Galbas J., Cinquini El., Ipinazar F., Torner, Compagno, Ambrosio, Gil, Rossi. All.: Bertolucci A.

Arbitri: Fronte e Eccelsi di Novara. Marcatori. Gavioli 4’41"; Cocco 8’43"; Ambrosio 12’41" del primo tempo. Galbas 2’56"; Cocco 14’55" del secondo tempo.

Note. Pubblico: 700 circa con una ventina di tifosi versiliesi. Espulsi per 2’ Mendez, Ipinazar.

TRISSINO (Vicenza) – Dopo dieci vittorie arriva la prima sconfitta del Porsche Centre Forte dei Marmi, battuto per 3-2 (primo tempo 2-1) sulla pista dei campioni d’Italia al termine di una partite spettacolare. I rossoblu, con una partita in meno, sono agganciati in testa dai vicentini. Paladante gremito con vari tifosi rossoblu al seguito. Forte dei Marmi al completo, mentre Sousa deve fare ancora a meno dell’infortunato Pinto. Si gioca su ritmi costantemente elevati. Subito pericolosi i padroni di casa che impegnano ripetutamente Gnata con Garcia, Gavioli e Mendez fino al vantaggio di Gavioli che fa centro con un tiro dal limite (4’). I rossoblu provano a reagire, ma all’8’ una ripartenza di Gavioli viene finalizzata da Cocco. Immediata la replica del Forte dei Marmi con Zampoli che para su Compagno e Rossi (11’). Un minuto dopo viene espulso Mendez e Ambrosio trasforma il conseguente tiro diretto. Nella seconda parte della prima frazione, dopo la traversa di Cocco (15’) c’è più Forte che Trissino: Zampoli para su Gil (18’) e Cinquini colpisce la traversa (19’). Nel finale due interventi di Gnata su Schiavo (21’) e Garcia (23’). Inizio rabbioso di ripresa del Forte che al 2’ prima colpisce la traversa con Ambrosio e poco dopo pareggia con un tiro dalla distanza di Galbas. Al 6’ pali in sequenza di Gavioli e Gil, ma è Zampoli a salvare ripetutamente la propria porta al 12’ su due tiri di Gil e al 13’ su quello di Compagno. Sempre al 13’ viene espulso Ipinazar, Gnata para il tiro diretto di Cocco che però segna sfruttando la superiorità numerica. La squadra di Bertolucci cerca il pareggio ma Zampoli fa buona guardia su Galbas (20’) e Ambrosio (22’) per superarsi al 23’ parando anche il tiro diretto del decimo fallo veneto. All’ultimo minuto Bertolucci prova a inserire il quinto uomo di movimento, ma il risultato non cambia.

G.A.