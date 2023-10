Il Seravezza come un killer. Orvietana senza scampo

SERAVEZZA POZZI

3

ORVIETANA

2

SERAVEZZA POZZI: Lagomarsini, Salerno, Granaiola, Brugognone (73’ Del Rosso), Ivani, Camarlinghi (89’ F. Maccabruni), Mugelli, Lo Porcaro (64’ Sforzi), Bedini (81’ Conti), Mannucci, Coly. All. Amoroso.

ORVIETANA: Marricchi (76’Rossi), Caravaggi, Lorenzini, Congiu, Ricci, Siciliano (31’ Labonia), Orchi, Grego (53’ Fabri), Marsili (70’ Veneroso), Manoni, Gomez (65’ Santi). All. Fiorucci.

Arbitro: Dania di Milano-assistenti Cappelletti di Lodi e Fantini di Busto Arsizio

Reti: 17’ Bedini (S), 42’ Orchi (O); 60’ Brugognone (S), 74’ Ricci (O), 81’ Mannucci (S).

Note: spettatori 250 circa; espulso al 88’ Ivani (S) per gioco scorretto; ammoniti Ricci (O), Lo Porcaro (S) e Orchi (O).

POZZI – Il Seravezza vince anche contro l’Orvietana, 3-2 il risultato, e resta ancorato nelle zone alte della classifica. È stata una partita complicata per i padroni, gli umbri non si sono mai arresi. Tra i padroni di casa non è mancata la qualità di gioco, nonostante le numerose assenze, ma un po’ di concretezza nei momenti topici, in particolare nel primo tempo dopo essere andati in vantaggio. La partita così è rimasta in bilico, in balia degli episodi. Parte meglio l’Orvietana che nei primi dieci minuti costringe i padroni di casa nella propria metà campo. I verdeazzurri iniziano a distendersi e l’inerzia cambia. Al 17’ Bedini trova una staffilata dai 25 metri che battezza il palo e si infila in rete, è il gol del vantaggio, ed il centrocampista festeggia così le 200 partite con la maglia del Seravezza. Sembra tutto facile per la formazione di Amoroso. Camarlinghi sbaglia un gol facile per lui, al 24’. Gli ospiti però sono sul pezzo, al 42’ Bedini perde palla al limite dell’area, sul successivo traversone da destra Orchi di destro firma il pareggio. Nella ripresa la partita è ancora più emozionante. Al 60’ Mugelli regala un gran assist a Brugognone che di destro, appena dentro l’area trova l’incrocio ed il gol del nuovo sorpasso. Stavolta sembra la volta buona per il Seravezza che denota una cifra tecnica superiore all’avversario che però non demorde mai. Al 60’ da una mischia su un calcio di punizione, Ricci avanzato in attacco di sinistro supera Lagomarsini. Sembra stregata la gara per il Seravezza e ci vuole un jolly, lo trova Camarlinghi che dalla destra pennella un bel pallone sul secondo per Mannucci che controlla e tira di destro, è il definitivo 3-2 che chiude la contesa. Nel finale tanto nervosismo in campo ma il risultato non cambia.

Andrea Bazzichi