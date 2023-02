Il ritorno della Carnival Cup Oltre duecento atleti a Lido

Grande successo per la ventiduesima edizione della Carnival Cup di hockey indoor giovanile (specialità al coperto dell’hockey su prato), organizzata dall’Hc Versilia e che è stata disputata sui due campi coperti del Pardini Sporting Center di Lido di Camaiore. Tanta la voglia di tornare da tutta Italia a questo appuntamento che si era interrotto da due anni a causa della pandemia: dieci società, 25 squadre per oltre 200 giovani atleti e altrettanti fra genitori, arbitri e tecnici hanno infatti affollato l’impianto di Lido di Camaiore. Buono il livello delle formazioni partecipanti a sottolineare la crescita di questo hockey non molto popolare nella nostra zona, ma comunque diffuso in tutta Italia.

Questi i podi delle varie categorie.

Under 10: 1) Haz Avezzano 2) H.Riva 3) H.Savona.

Under 12: 1) H.Savona 2) Hc Roma 3) Cus Pisa.

Under 14 maschile: 1) H.Savona 2) H.Riva 3) Hc Roma;

under 14 femminile: 1) Libertas San Saba Roma 1 2) Libertas San Saba 2 3) H. Riva.