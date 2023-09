Il Forte 2015 parte male. Bene lo Sporting Camaiore. Massarosa cala il poker Cos Pistoia 2-3, San Frediano-Torrelaghese 1-0, Mulazzo-Capezzano 0-0, Romagnano-Corsanico 1-0, Sporting Camaiore-Montignoso 3-3, Massarosa-Atletico Carrara 4-2: brutta partenza per gli squali, buon punto esterno per i ragazzi di Coli, beffa per i gialloviola e pari per Mazzei. Vittorie per i biancorossi e per i versiliesi.