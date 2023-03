Il Camaiore straripa sul sintetico È goleada tennistica alla San Marco

POZZI DI SERAVEZZA – C’era tanto bisogno di una vittoria così per il Camaiore. Una vittoria rotonda (prima di ieri il Camaiore al massimo nella singola partita aveva segnato solo una volta 3 gol, nel 3-0 dell’andata col Tuttocuoio) che permette di sbloccare vari elementi (su tutti Da Pozzo e Lorenzini, oltre che Amico... ma anche Centonze come "uomo-assist") e condanna forse oltremisura una San Marco Avenza che nel primo tempo aveva reso la vita difficile eccome ai bluamaranto. Ma quando ti fai gol da solo non puoi pretendere di fare risultato. I troppi regali degli apuani il Camaiore se li è presi, incartati e portati a casa. Il tennistico 6-0 sul perfetto "green" del “Buon Riposo“ consente probabilmente ai bluamaranto di dare una spallata decisiva ai brutti pensieri salvezza potendo vivere un finale di stagione tranquillo. La partita nella prima frazione è stata piena di errori tecnici ed il 4-3-1-2 della San Marco era più aggressivo rispetto al 4-3-3 camaiorese: i ragazzi di David Alessi “mordevano“ di più, cercando subito il recupero palla alto appena persa nella metà campo nemica. La squadra di Luca Polzella invece è stata più “paziente“ ed ha aspettato il momento giusto per colpire, costruendo poi il successo (che mancava da un mese esatto) sull’ormai accertata solidità difensiva, con la coppia centrale Fatticcioni-D’Alessandro che dà ampie garanzie. La sfida esce dai binari dell’equilibrio quando al 41’ Centonze da sinistra mette in mezzo per l’accorrente Amico che con gran piatto destro al volo infila l’1-0. Passano appena 3 minuti e capitan Zuccarelli maldestramente fa un orrore che farebbe grassa la Gialappa’s Band, infilando nella propria porta un altro cross di Centonze. Ad inizio ripresa Alessi con un doppio cambio prova a scuotere una squadra che però ha accusato tremendamente quell’"uno-due" pre-intervallo. Al 57’ Biagini fa una roba da campione della categoria e trasforma l’azione da difensiva in offensiva regalando a Lorenzini la palla giusta da spedire col mancino all’angolino opposto. La reazione avenzina è sterile e si consuma nel palo del subentrato Vicari. Poi viene annullato un gol di testa a Fatticcioni perché sul corner di Lorenzini la palla aveva varcato la linea di fondo. Ma la goleada è nell’aria: la perfezionano bomber Geraci (che fa il 4-0 a porta vuota dopo svarione clamoroso del portiere Cacchioli ed il 5-0 con scavetto su assist di Centonze) e Da Pozzo (6-0 con destro a fil di palo).

Simone Ferro