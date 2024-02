Hockey su pista. Fdm, sfida champions

FORTE DEI MARMI

Nell’ultima giornata del girone A di Champions League il Porsche Centre Forte dei Marmi ospita stasera (Palaforte, ore 20.45) i portoghesi del Barcelos a giochi ormai fatti. Saranno proprio i portoghesi, insieme al Barcellona, fresco trionfatore della coppa Intercontinentale ai danni del Porto, a proseguire il cammino nel massimo trofeo continentale. In classifica: Barcellona 13, Barcelos 8, Forte 4, Liceo 2. Per i rossoblu c’è il rammarico di aver forse compromesso la qualificazione, in un girone decisamente difficile, proprio nella prima gara, persa di misura (2-1) e immeritatamente sulla pista portoghese. Stasera comunque la squadra di Alessandro Bertolucci cercherà una vittoria di prestigio per accomiatarsi nel modo migliore dalla competizione. Il Barcelos occupa la sesta posizione nel campionato lusitano guidato dall’Oliveirense davanti a Sporting, Porto, Benfica e Tomar. La squadra di Paulo Freitas schiera numerosi talenti conosciuti in Italia come gli argentini Dario Gimenez e Danilo Rampulla e il francese Savreux. Fra i locali, da segnalare Morais che pare piaccia molto al Trissino. Nell’ultimo turno il Barcelos è stato sconfitto dal Tomar. Passando ai padroni di casa, dopo il pareggio di Follonica e prima del recupero interno con il Sandrigo di domenica, i rossoblu affrontano questa gara con impegno, ma anche con un occhio agli appuntamenti che li aspettano in questo mese di marzo che vedrà la regular season agli sgoccioli (la chiusura sarà il 13 aprile) e l’assegnazione della coppa Italia proprio al Palaforte il 22 e 23 prossimi. La squadra appare in salute e determinata a terminare nel modo migliore la propria esperienza europea.

G.A.