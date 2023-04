Camaiore regular season La sfida è con la Massese

La penultima giornata di regular season in Eccellenza (che si è aperta giovedì con l’anticipo derby Pro Livorno-Armando Picchi vinto a sorpresa 3-2 dai già retrocessi ospiti) per il Camaiore vede la mai banale sfida dei tanti ex contro la Massese.

Dopo aver vinto 2-0 il match d’andata al Comunale (coi gol degli ex di Geraci e Centonze) i bluamaranto tenteranno il bis stagionale allo stadio degli Oliveti dove oggi alle 15 la terna arbitrale sarà col fischietto Mascelloni di Grosseto e gli assistenti Nannipieri di Livorno e Napolano di Empoli. Il Camaiore vuole vincere sia per continuare la propria striscia positiva (la squadra di Luca Polzella viene da 5 risultati utili di fila, con 11 punti fatti, anche se in questo campionato non ha mai vinto 2 partite di seguito) e provare a tener vivo il sogno playoff (che però non dipende solo dai bluamaranto ma anche da altri risultati delle varie squadre) sia per dedicare la vittoria al proprio direttore sportivo Iacopo Pellegrini che in settimana ha perso il caro papà Giorgio, che domenica scorsa nonostante la malattia era allo stadio di Camaiore a vedere i bluamaranto (con Geraci che gli dedicò il gol del 2-0 contro il River Pieve).

Ci sono però due assenze pesantissime nel Camaiore che non avrà per squalifica il difensore 2003 Tommaso Ricci e per infortunio bomber Geraci che si è stirato finendo di fatto anzitempo la sua stagione fatta di ben 17 gol stagionali (14 in campionato e 3 in coppa).

Probabile formazione (4-3-1-2): 1 Rizzato; 2 Orlandi (2002), 6 Fatticcioni, 5 D’Alessandro, 3 Crecchi (2004); 10 Viola, 4 Biagini, 8 Amico; 7 Da Pozzo; 11 Lorenzini (Centonze, 2002), 9 Manfredi (2004).