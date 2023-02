Arti marziali

Un inizio dell’anno agonistico col "botto" per la Fujiyama Pietrasanta che conquista il primo posto tra le società toscane al Torneo “Piccoli samurai”. Il Trofeo che si è svolto nei giorni scorsi a Campi Bisenzio, è stato organizzato dal Kodokan Sant’Angelo ed ha visto come protagonisti gli atleti provenienti da tutta la Toscana dai sei ai dodici anni d’età. Tredici i judoka del dojo di Pietrasanta che hanno partecipato e portato a casa ottimi risultati. Sul gradino più alto del podio sono saliti: Aurora Cepele, Leandro Bertolaccini, Lorenzo Biselli, Mark Pronin, Marzia Muttini, Tommaso Vecoli, Ziad Bouzalin. Medaglia d’argento invece per Diana Muttini, Gabriele Citi, Isabella Cepele, Manuel Azzuolo, Nicolò Calì e Pietro Falconi. Grande soddisfazione per la istruttrice Eva Prayer, che ha annunciato che sabato e domenica prossimi, 18 e 19 febbraio, i suoi atleti saranno impegnati nuovamente, ma questa volta nel Torneo internazionale "Judo Vittorio Veneto e Gran Prix nazionale".