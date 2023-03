A Sarzana il Gds ha mostrato il suo valore

FORTE DEI MARMI

Un Gds Impianti Forte dei Marmi concreto e decisamente concentrato espugna meritatamente la pista di Sarzana, sulla quale nel recente passato aveva faticato molto. Il 3-1 finale, con tutte le reti nel primo tempo, forse sta anche un po’ stretto alla squadra di Mirco De Gerone che ha creato numerose occasioni. In questa fase della stagione però contano soprattutto i tre punti e quelli che Gnata e compagni hanno ottenuto in Liguria sono serviti per proiettare i rossoblu al quarto posto, immediatamente dietro proprio al Sarzana.

Si tratta di un piazzamento che dovrà essere difeso e, se possibile, migliorato nell’ultima giornata di regular season quando, domenica 16 aprile alle 18, al Palaforte arriverà il Montecchio. La gara sarà preceduta, giovedì 13 dall’ultima decisiva partita del girone di Champions League, sempre in casa, contro il Barcellona.

Tornando all’importante successo ottenuto al Vecchio Mercato, questo il commento dell’allenatore dei versiliesi De Gerone: "Era una partita difficile, su una pista difficile dove si gioca un hockey diverso e lo sapevamo. Abbiamo preparato abbastanza bene la gara e il merito è tutto dei ragazzi che l’hanno interpretata in modo perfetto sotto il profilo sia difensivo che offensivo. Unica nota su cui lavorare sono i contropiede perchè, con maggiore precisione, la partita avremmo potuto chiuderla prima. Comunque va bene così anche perchè sono ammirevoli il lavoro e l’umiltà che hanno messo in pista i ragazzi, a partire da quelli già affermati, e che rebdono più facile il mio compito". Soddisfatto anche Francesco ‘Chicco’ Rossi, ancora una volta ex determinante autore di una rete pesante: "È stata una partita molto difficile, che abbiamo affrontato e amministrato bene portando a casa tre punti molto importanti per la classifica. Ora abbiamo la pausa di Pasqua per ricaricarci e tornare in pista per dare ancora il massimo".

G.A.