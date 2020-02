Viareggio 20 febbraio 2020 - Sabato 22 febbraio dalle 16 alle 18.30 in piazza Maria Luisa a Viareggio le Sardine Versiliesi che "invitano tutti - si legge in una nota - a una manifestazione, senza nessuna bandiera di partito, sui temi dell'accoglienza, della solidarietà, della lotta all'esclusione sociale, contro ogni forma di razzismo e intolleranza".

"Saranno con noi in piazza, spiega la nota -, per intervenire e/o fare musica: Moni Ovadia (musicista, scrittore, attore), Adelmo Cervi (scrittore), Marco Rovelli (scrittore, musicista), Manolo Strimpelli Nait Orchestra (musicisti), i B.K (musicisti), Miguel Fiorello Lebbiati (associazione Kethane rom e sinti per l'Italia), un rappresentante del movimento Fridays for future, una testimone della Casa delle Donne. A questi nomi, proseguono, si viene ad aggiungere la gradita partecipazione di Jasmine Cristallo, una delle referenti del movimento nazionale, che in Calabria durante la visita di Salvini ha lanciato la campagna degli striscioni appesi ai terrazzi". "

La Toscana, libera da 75 anni, conclude la nota, risponde alla visita di Matteo Salvini a Viareggio, con la partecipazione, l'accoglienza, con la voglia di integrazione, scambio e arricchimento che viene dalla diversità. Durante la manifestazione sarà organizzata una raccolta di generi alimentari non deperibili grazie al supporto della Caritas di Viareggio".