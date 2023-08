Daniela Santanchè a ‘Gli Incontri del Principe’: “Vacanze in Albania? Non c’è paragone con l’Italia”

Viareggio, 19 agosto 2023 – "Sono stata il primo ministro ad andare in Albania, ma dal punto di vista culturale e paesaggistico non c'è paragone con l'Italia". Lo dice Daniela Santanchè, ministra del Turismo, a 'Gli incontri del principe' al Grand Hotel Principe di Piemonte a Viareggio, intervistata da Stefano Zurlo, in merito all'aumento del numero di persone che scelgono di andare in Albania a passare le vacanze.

Migranti

Tanti i temi affrontati dal ministro a ‘Gli Incontri del Principe’. In merito all’emergenza migranti, Santanchè ha sottolineato: “I numeri dell'immigrazione stanno crescendo e questo dà ragione a noi perché noi dicevamo che quell'approccio è sbagliato. Noi stiamo facendo dei passi avanti, e stiamo facendo quello che c'era nel programma elettorale per non tradire i nostri elettori".

Reddito di cittadinanza

“Non credete a tutte le balle sul reddito di cittadinanza – ha sottolineato il ministro Santanchè –. Non lo abbiamo tolto agli over 60, a chi ha figli a carico, alle persone fragili. Lo abbiamo tolto a chi è occupabile. Uno stato serie mette le migliori condizioni perché si crei occupazione. Il reddito di cittadinanza qualcuno ha pensato che era meglio stare sul divano. E poi ci sono quelli che hanno truffato. Noi cerchiamo di essere seri e i dati sull'occupazione ci danno ragione. Se il reddito di cittadinanza lo avessimo fatto noi ci avrebbero detto che c'è il voto di scambio”.

La contestazione

Fuori dal Grand Hotel alcune decine di persone hanno organizzato una contestazione contro il ministro del Turismo e il governo Meloni. Un'opera d'arte, con una serie di scritte a formare una ghigliottina, realizzata dall'artista 'reodadaista’ Federico Andreuccetti. Il gruppo ha protestato contro il governo e la presenza del ministro ed esposto, tra l'altro, uno striscione, firmato 'Rete antifascista’, con scritto 'Antifascisti ieri. Antifascisti oggi. Contro ogni ritorno’.