Viareggio (Lucca), 22 giugno 2020 - Susanna Ceccardi "è stata un bravissimo sindaco che ha cambiato le sorti del suo paese. Gireremo tutti i comuni della Toscana per proporre un'idea di regione basata sulla buona amministrazione. Mi piacerebbe che alle chiacchiere della sinistra, che governa da 50 anni in Toscana, si contrapponesse la concretezza di un buon sindaco". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini a margine di una cena a Torre del Lago, in merito alla candidatura dell'europarlamentare leghista, ed ex sindaco di Cascina, Susanna Ceccardi alla presidenza della Regione per il centrodestra.

Ad attendere Salvini 250 persone. "Anche nelle liste della Lega - ha aggiunto - cercheremo di valorizzare sindaci, amministratori, consiglieri, volontariato, professioni e anche un bel po' di persone senza tessera del nostro partito. Susanna poteva stare comodamente a Bruxelles ma a noi leghisti non piace la vita comoda".