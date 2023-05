Elezioni, Pietrasanta al ballottaggio, Giovannetti sfiderà il centrosinistra

Pietrasanta (Lucca), 15 maggio 2023 – "Quello ottenuto è un risultato importante, siamo molto contenti. Mancava poco per vincere al primo turno, ma quello di oggi è davvero un risultato importante e bello. Ci ripaga dello sforzo fatto in questi anni e in questi mesi. Certo, se il centrodestra fosse stato unito, forse avremmo vinto al primo turno. Il messaggio che mando in vista del ballottaggio è per tutti gli elettori che torneranno a votare: il nostro è un programma aperto”. Così in una nota Alberto Stefano Giovannetti, sindaco uscente di Pietrasanta in corsa, sostenuto da Lega e FI, per un secondo mandato in merito alle elezioni comunali: a 19 sezioni scrutinate su 27 ha il 45,06% dei voti contro il 35,07 di Lorenzo Borzonasca, candidato del centrosinistra e del M5s. Terzo è Massimiliano Simoni, con l’11,83% dei voti, che ha il sostegno di FdI.

"Noi - prosegue Giovannetti - siamo una coalizione liberale, aperta ad ogni proposta, purché vada incontro all'idea di modernizzare Pietrasanta che stiamo perseguendo da 5 anni. Ora ci attendono altri 15 giorni per convincere gli elettori a tornare al voto e darci fiducia. Nulla è scontato, ma siamo abbastanza sicuri e fiduciosi di poter tornare alla guida dell'amministrazione comunale”.