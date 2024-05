Quelli erano tempi: torna il Kama Kama, la festa nostalgia è in Versilia

Lido di Camaiore – L’appuntamento è per sabato 15 giugno, alle soglie dell’estate. Il Kama Kama ritorna. La discoteca che ha segnato un’epoca in Toscana e in tutta Italia è chiusa da anni.

Ma torna in qualche modo con una serata nostalgia destinata a fare il pienone. E’ al Parco BussolaDomani di Lido di Camaiore che gli organizzatori allestiranno la grande pista da ballo per rivivere gli anni Novanta.

Un appuntamento voluto fortemente dalla famiglia Cosignani e in particolare da Cristiano, figlio di Luigi Cosignani, ideatore e “papà” della discoteca.

I biglietti per la serata sono in vendita su Ticketone. L’appuntamento sarà dalle 18 alle 24. In consolle la protagonista sarà ovviamente la musica anni Novanta. Quella che ha segnato un’epoca, quella su cui il Kama Kama credette fin da subito.

La festa di giugno aveva avuto un antipasto a marzo, quando già il successo fu grande. Adesso, appunto, si replica in una location che potrà accogliere molte più persone. L’evento è inserito nel cartellone di Prima Estate, la serie di manifestazioni che caratterizzano l’inizio dell’estate versiliese.

Il Kama Kama nacque nel 1990. Nel 2012 un incendio distrusse parte della struttura. Da allora non ha mai più riaperto. Il suo mito però continua a vivere in chi l’ha frequentata. E che ora potrà provare di nuovo quelle emozioni.