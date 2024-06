Gianfranco Vissani gran visir di “A Tavola sulla spiaggia”

Forte dei Marmi, 24 giugno 2024 – Al talent cooking dell’estate la promessa più golosa l’ha fatta il sindaco Bruno Murzi. Nel 2025 lancerà il suo manicaretto di stagione. Questa una delle sorprese della 32^ edizione di “A tavola sulla spiaggia“, la sfida tra i fornelli ideata e organizzata, come da trazione da Gianni Mercatali, che ha riunito alla Capannina 12 concorrenti vincitori delle passate edizioni che hanno sfilato davanti ad una giuria di esperti, capeggiati dall’inossidabile Gianfranco Vissani e composta da chef, produttori di vinicoli, esperti gourmet e giornalisti di settore. Domenica prossima alle 18, sempre alla Capannina, la premiazione. Volti da copertina, medici, critici, giornalisti si sono cimentati con mestoli e ricettari per imporre il proprio piatto forte. Tante le sorprese da Rosaria Lucino Panatta (vincitrice negli anni Novanta) che ha proposto l’insalata di ovetti (di quaglia), per poi passare al gustoso antipasto di Chiara Mascellani in coppia con Donatella Mascalchi e ai muscoli ripieni di Elisabetta Leone. La passerella di gusto ha visto, poi, in scena la marchesa Rosaria Frescobaldi con un primo piatto di pasta fredda e la giornalista Elena Tempestini che ha cucinato le petronciane ripiene. Presentazione artistica di Giovanna Pelacani Barachino, con il figlio con Marco,che ha proposto le mazzancolle al sale su un letto di fagiolini serviti sopra a un quadro con cornice rossa. Divertente la coppia formata da Giulio De Socio ed Ennio Losi che hanno proposto dei bocconcini di longobardine. Mentre la signora dei gioielli, Lucia Giovannetti, si è cimentata in uno stuzzicoso di Nonna Papera allo scoppolato. Infine la conclusione con i dessert: dalle pere ubriache di Daniela Ciulli Orellitti alla zuppa inglese servita nelle campane dell’artista Elisabetta Rogai assieme al marito Marco, fino al castagnaccio, originalmente proposto fuori stagione, da Mariangela Fagioli. Il tutto servito dal catering Ideal Party.