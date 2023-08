Forte dei Marmi, c’è ‘Bum Bum’ Becker al “Mattone del cuore”

Forte dei Marmi, 21 agosto 2023 – Boris Becker travolto dall’affetto della gente come testimonial dei tornei di tennis e padel del Mattone del Cuore 2023. E’ stata l’anteprima sportiva di questa settima edizione del “Mattone del Cuore” che prevede tre galà stasera lunedì al Twiga a Marina di Pietrasanta, domani martedì al tennis Club italia di Forte dei Marmi e mercoledì 23 agosto al Beach Club del Cinquale. Ma torniamo a Becker. In parecchi hanno sfidato anche il caldo torrido per stringergli la mano, un autografo o una foto. Lui è stato disponibile e felice di essere la prima volta a Forte dei Marmi.

“La Versilia è davvero molto bella. Mi ha chiamato il mio amico Paolo Brosio e ho detto sì con entusiasmo perché gli obiettivi di questa manifestazione sono nobili e aiutare chi soffre è importante. Soprattutto costruire un primo soccorso a Medjugorje è un obiettivo di grande ambizione che va sostenuto da tutti. Sono certo che tutta la manifestazione avrà successo”. Boris, il più giovane vincitore di Wimbledon a 17 anni, spende parole al miele per Jannick Sinner. “Ho visto la sua vittoria nel Master 1000 a Toronto e mi ha entusiasmato. E’ in grande crescita e lo aspetto con grandi speranze all’Us open di New York. Ha tutte le possibilità di salire ancora in classifica e puntare a un ranking ancora più prestigioso. Ha grandissime qualità e margini di miglioramento notevoli”.

Ieri sera Boris Becker ha seguito anche la finale di Cincinnati tra Alcaraz e Djokovic. “In questo momento è la finale dei sogni, sono due giocatori spettacolari che rappresentano uno spot per il tennis”. Becker ha anche premiato le prime due classificate del torneo femminile della Racchetta del cuore e per loro è stato un pomeriggio indimenticabile. Maria Vittoria Viviani di Lodi ha battuto 6-2, 6-0 la bresciana Ottavia Massetti. Sia vincitrice che sconfitte si sono fatte immortalare con un mito del tennis. In campo maschile il fiorentino di Borgo San Lorenzo Daniele Capecchi ha battuto in finale lo spezzino Luigi Sorrentino 7-5; 6-3.

Per quanto riguarda il padel nel maschile gli spagnoli Ronco- Mouliaa hanno sconfitto gli italo argentini Capitani-Pirraglia 4-6; 7-5; 6-3. Tra le donne Chiara Pappacena e Giorgia Marchetti hanno battuto Laura Meccico e Giorgia Rosi 6-1; 6-2. Alle premiazioni di tennis e padel è arrivata anche Valeria Marini che è madrina di questa settima edizione delle Olimpiadi del cuore. Si è intrattenuta con la gente e alla cena con gli sponsor distribuendo sorrisi e simpatia.