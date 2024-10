Viabilità a Pontestrada. Nuovi provvedimenti

Via Pisanica, fra l’Aurelia e via Andreotti, a senso unico verso mare e via Bugneta, nel tratto via Olmi-Pozzodonico, a senso unico verso monte. Cambia, come richiesto dai cittadini, la circolazione nella parte più stretta che attraversa l’abitato di Pontestrada. Il provvedimento sarà operativo fra una decina di giorni ed è "una soluzione sperimentale – spiega l’assessore alla viabilità, Andrea Cosci – per cercare di rendere più sicuro e scorrevole il passaggio di mezzi e pedoni. Tra le vie Pozzodonico e Settembrini, ma anche nel tratto compreso tra l’Aurelia e via Bernini, infatti, è praticamente impossibile il passaggio contemporaneo di due veicoli in senso opposto; inoltre, chi percorre il nuovo cavalcavia autostradale verso monte, all’incrocio con via Andreotti si trova di fronte a un restringimento importante". Anche via Bugneta ha spazi di transito ridotti fra le vie Olmi e Pozzodonico per la presenza della fossa di scolo delle acque e delle recinzioni di numerose proprietà private.