Via Benedetto Croce. Nuovo percorso pedonale: "Così quartiere più sicuro"

Un percorso pedonale a raso, con una colorazione ben visibile, protetto e più ampio, che possa “cucire” meglio l’abitato di via Benedetto Croce alle vicine aree commerciali del quartiere Africa. Partiti ieri i lavori di smantellamento del vecchio marciapiede, fra via della Svolta e via Tommaso d’Aquino. Un intervento con cui "risolviamo due situazioni critiche, strattemente collegate – come spiega l’assessore a lavori pubblici Matteo Marcucci – la continua necessità di riparare le mattonelle del marciapiede, sopra il quale parcheggiavano puntualmente le auto e il suo conseguente utilizzo difficoltoso per i pedoni".

Il problema era giunto all’attenzione dell’amministrazione comunale grazie al consigliere Giacomo Vannucci. "Abbiamo mostrato il progetto agli abitanti di via Benedetto Croce – racconta proprio Vannucci – l’obiettivo sicurezza è prioritario: in questa zona vivono tante persone che si spostano frequentemente a piedi, per raggiungere le attività in via Bernini e quelle in via della Svolta. Con questo intervento avremo un percorso lineare, protetto e più fruibile, anche per chi ha bisogno di un’accessibilità facilitata". I lavori rientrano nel “pacchetto” da circa 600 mila euro confezionato, con accordo quadro, dal servizio tecnico lavori pubblici e manutenzioni del Comune per il “pronto intervento” su strade, marciapiedi e tratti di fognatura bianca.