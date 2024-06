Una vita a colori di Kottura e Velloni. Oggi l’inaugurazione della mostra

“Una vita a colori“è la mostra della pittrice Flavia Avezzano Comes, nome d’arte Kottura, che si inagura oggi alle 19 nei locali dello Studio d’arte dell’artista Giusi Velloni in via Mazzini a Pietrasanta. Kottura, è spezzina di origine, vive e lavora in Versilia. Le sue opere sono originali giochi di colore: “veste“ la tela con i collant.s Ha realizzato tra l’altro numerose performace pittoriche e scene teatrali.

La mostra che i sinagura oggi nasce dall’incontro tra Flavia Avezzano Comes e Giusi Velloni pittrice di origine umbra che ritorna nella Piccola Atene. L’esposizione celebra la sinergia tra il figurativo e l’astratto, tra la realtà esteriore e quella interiore.

Le opere raccontano di colori vividi e universi paralleli lanciando un messaggio condiviso di vita vibrante e policroma.