Un anno senza Leonardo Viviani. Torneo benefico in sua memoria

Tra un mese ricorre il primo anniversario della scomparsa di Leonardo Viviani, macellaio di Capriglia stroncato a 53 anni da un tumore al cervello scoperto per caso nel 2007 dopo un incidente stradale. La sua memoria è sempre viva in tutta la frazione collinare, tanto che su decisione del circolo Soms, con l’aiuto di Nicola e Alessandro Viviani (figli di Leonardo), il campetto delle Piane dal 2 al 9 settembre ospiterà la prima edizione del torneo di calcetto “Trofeo del Leone“. "Ci ha insegnato a lottare con tutte le forze – spiegano dal circolo – e sarà l’occasione per raccogliere fondi da destinare alla Fondazione per la ricerca tumori celebrali e neuroscienza. Oltre alle partite di calcio ci sarà anche del cibo per grandi e piccini e l’ultimo giorno si esibirà la cantante India Simi (della contrada Collina, ndr), che Leonardo amava tanto". Info e prenotazioni 349-3351053.

d.m.