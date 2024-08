Troppi vuoti al mercato. Si ridisegnano gli spazi

PIETRASANTA

di Daniele Masseglia

Che gli operatori siano sempre di meno se ne sono accorti da tempo anche i cittadini durante la loro consueta passeggiata tra i banchi del mercato settimanale del giovedì in piazza Statuto e piazza Crispi. Il progressivo calo delle bancarelle è piuttosto evidente tanto che all’appello, ad oggi, mancano una quindicina di operatori su un totale di 87 concessionari, pari al 18-20% in meno. Nella maggior parte dei casi il motivo riguarda il sopraggiungere dell’età pensionabile, ma ci sono anche alcune persone che hanno deciso di restituire la licenza per altre ragioni. Meglio allora correre ai ripari ridisegnando la fisionomia del mercato in modo da renderlo più compatto e dare l’opportunità, a chi lo vorrà, di ampliare la propria offerta, ovviamente con l’inevitabile aumento anche della quota del suolo pubblico da versare al Comune.

Il risultato è il bando emesso in questi giorni per migliorare l’assetto del tradizionale appuntamento del giovedì. È l’ultimo tassello di un percorso che ha visto la Confesercenti interessarsi alla questione per poi lavorare insieme agli uffici comunali con l’obiettivo di trovare la soluzione a un fuggi-fuggi di operatori aumentato col passare del tempo. "In questo periodo abbiamo lavorato insieme al Comune, in particolare con il vice sindaco e assessore alle attività produttive Francesca Bresciani – spiega la Confesercenti – la quale si è attivata per migliorare il mercato, cosa di cui la ringraziamo pubblicamente. I vuoti purtroppo sono aumentati e allontanano le persone. Al contrario, vedere un mercato bello pieno fa venire voglia di tornare ed è questo l’obiettivo che ci siamo prefissati. Grazie al nuovo bando, riservato unicamente ai titolari di concessione, chi oggi ha una postazione piccola potrà ampliarsi nel caso ne abbia uno vicino vuoto, in modo da aumentare anche la propria visibilità. Il rischio, altrimenti – conclude la Confesercenti – è che i posti restino vuoti dato che ora ne vengono riempiti una decina solo con la spunta: la volontà e renderli stabili, per chi viene sempre, e non più occasionali". La giunta il 2 agosto aveva deliberato il via libera affinché l’ufficio commercio su aree pubbliche procedesse con l’indizione della procedura di migliorìa, a cui ha fatto seguito l’apposito bando, con le domande che potranno essere presentate entro il 30 agosto.