Tonfano piange il “suo“ Franco. Era un personaggio d’altri tempi

A livello professionale tutti si rivolgevano a lui per la capacità innata che trasmetteva quando si dedicata ai lavori di restauro e verniciatura. Ma è anche e soprattutto sul piano umano che la solarità di Franco Puccetti (nella foto) conquistava qualsiasi cuore. Diventando, non a caso, uno dei personaggi più caratteristici e conosciuti della Marina. È stato un brutto male a spegnere il suo sorriso all’età di 78 anni, lasciando un vuoto in tutta la frazione e in particolare tra i suoi numerosi familiari. I funerali di Puccetti, che lascia la moglie Patrizia, le figlie Barbara e Valentina e i cinque fratelli Patrizia, Lucia, Gloria, Enrico e Loredana, si terranno oggi alle 14,30 alla chiesa di Sant’Antonio a Tonfano.

d.m.