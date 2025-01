Tendone da padel, all’inizio di febbraio dovrà essere demolito

Dovrà essere demolito entro i primi giorni di febbraio il tendone da padel realizzato in adiacenza del Tennis Europa a Roma Imperiale. Ad imporlo è la sentenza del Consiglio di Stato del 30 dicembre scorso (a seguito del noto contenzioso con alcuni vicini) ma a dettare i termini è il provvedimento del dirigente comunale. Infatti in sede di ricorso al Tar, il dirigente firmò il 20 aprile 2023 l’ordinanza di restituzione e rimessa in pristino del capannone intimando 90 giorni per demolire. Poi, a seguito del ricorso presentato al Consiglio di Stato, i titolari dell’impianto hanno ottenuto la sospensiva il 16 giugno 2023. A quel punto l’ordinanza dirigenziale è stata ’congelata’ ed il dirigente ha fatto un nuovo provvedimento il 27 giugno 2023 proprio certificando che il Consiglio di Stato sospendeva l’ordinanza di rimessa in pristino a far dal 16 giugno 2023. Quindi il 30 dicembre scorso, con la sentenza del giudice, è effettivamente ripartito il calcolo dei termini residui per effettuare la prevista demolizione dei due campi da padel oggetto di lite.