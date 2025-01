Tante criticità a Strettoia. Sos al Comune

Dalle fognature mancanti alle tubature dell’acqua colabrodo (nella foto una recente perdita), passando per l’illuminazione pubblica carente, la necessità di più telecamere e la perplessità per le ricadute in paese a causa del maxi-cantiere per il nuovo sottovia a Querceta. È il pacchetto di magagne che il gruppo Whatsapp "Strettoiesi doc", formato da oltre 200 persone, presenterà al Comune in un apposito incontro chiesto tramite l’assessore a lavori pubblici e manutenzioni Matteo Marcucci. Il gruppo, terza realtà del paese insieme al Comitato Strettoia e alla Pro Strettoia, spera che la riunione venga convocata entro fine gennaio, coinvolgendo anche il sindaco Alberto Giovannetti e l’assessore a polizia municipale e viabilità Andrea Cosci, in modo da affrontare le varie questioni il prima possibile senza più rimandarle.

"Ogni anno – spiegano i cittadini – nel bilancio comunale viene accantonata una somma a parte per Strettoia in quanto ’isola’ amministrativa. Vorremmo sapere a quanto ammonta e quali sono le priorità dell’amministrazione. Le nostre sono chiarissime, a partire dai terreno in vendita tra via Montiscendi e l’incrocio a monte della linea ferroviaria: il Comune potrebbe acquistarlo e ricavarci un parcheggio per la frazione. Urge una soluzione anche per via Bonazzera, dove manca la fognatura al pari di altre strade. Ad esempio all’incrocio tra via Romana e via del Pergolone nonostante i tombini si creano pozze d’acqua quando piove tanto. Si allaga anche via dei Gigli perché non c’è la fognatura bianca – concludono – tant’è che dobbiamo mettere le paratìe mobili alle entrate delle case. E poi le nuovi luci a led che illuminano meno dei vecchi lampioni: tra la Cantina, la piazza, via Casone e il ’115’ la sera è buio pesto".

d.m.