Sulle spalle furti e truffe: "Foglio di via"

Girottolavano per le vie di Pietrasanta, con un atteggiamento che ha subito insospettito gli agenti del commissariato di Forte dei Marmi che, giovedì mattina, erano in strada (come ogni giorno) per monitorare il territorio. Per questo i poliziotti hanno deciso di procedere con il controllo dei tre: una giovane donna insieme a due ragazzi.

Quando gli agenti hanno chiesto loro di mostrare i documenti, nessuno del gruppo ne era provvisto. Per questo sono stati accompagnati tutti in Commissariato per gli accertamenti, dai quali è emerso che i tre erano già conosciuti dalle forze dell’ordine per truffa, furto, danneggiamento e spaccio.

Grazie ai riscontri i tre sono stati identificati: si tratta di una donna marocchina di 26 anni residente a Milano, e di due connazionali di 26 e 21 anni. Uno dei due uomini è risultato irregolare sul territorio nazionale e per questo è stato denunciato e colpito dal decreto di espulsione del prefetto. L’altro è risultato in fase di regolarizzazione grazie ad una richiesta di protezione internazionale presentata ad Imperia, sebbene il ragazzo fosse domiciliato a Torino.

Né lui né la donna sono stati in grado di giustificare la loro presenza a Pietrasanta e pertanto, alla luce dell’atteggiamento sospetto e dei precedenti penali, sono stati entrambi colpiti dal foglio di via del questore della provincia di Lucca dai comuni di Forte dei Marmi, Pietrasanta e Seravezza.