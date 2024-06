Su il sipario con Parliamone in Villa. Talk su attualità, sport, cultura e vip

Quinta, avvincente edizione di Parliamone in Villa, la rassegna promossa nel Giardino dei lecci di Villa Bertelli alle 18 a ingresso libero. Una serie di appuntamenti condotti dal giornalista Enrico Salvadori. "Siamo riusciti – dichiara il presidente della Fondazione Villa Bertelli Ermindo Tucci – a creare una rassegna contenuta, che abbracciasse realtà diverse, con particolare attenzione al mondo della letteratura, dello sport e dell’arte". Fischio di inizio sabato prossimo con un omaggio alla grande Eleonora Duse, la divina, nel centenario della sua scomparsa. La professoressa Maria Pia Pagani, docente all’Università “Federico II” di Napoli racconterà la Duse, simbolo indiscusso del teatro, protagonista del suo ultimo libro Primadonna: novelle per Eleonora Duse. Domenica 16 giugno si ricorderà la scomparsa del ciclista Marco Pantani a vent’anni dalla morte. Sul palco, Marco Pastonesi autore del libro Pantani era un dio. Pastonesi, a lungo editorialista e inviato della Gazzetta dello sport, ha seguito il Giro d’Italia e tutte le corse più importanti ed era amico del “pirata”. Sabato 22 giugno l’argomento del pomeriggio sarà la musica italiana col Processo al Festival di Sanremo e vedrà la partecipazione del maestro Vince Tempera, i giornalisti Sandro Bugialli e Ranuccio Bastoni, a lungo inviati a Sanremo e lo scrittore e regista Adolfo Lippi che ha lavorato per la Rai al Festival.

Sabato 13 luglio sarà la volta del professor Heike Schmidt, attualmente direttore del Museo e del Real Bosco di Capodimonte, dopo aver ricoperto lo stesso ruolo alla Galleria degli Uffizi. Tema dell’incontro, la museologia moderna. Doppio appuntamento il 14 luglio: alle 18 il generale Roberto Vannacci presenterà il suo ultimo libro "Il coraggio vince"; alle 21.30 omaggio a Giacomo Puccini con Rossella Martina che racconterà un Maestro inedito. La Corale di Torre del Lago allieterà la serata. Sabato 20 luglio chiacchiere da spiaggia con Roberto Alessi direttore di Novella 2000. Martedì 23 luglio lo storico, giornalista e saggista e notissimo volto Tv Marcello Veneziani con il libro Vico dei miracoli racconterà la vita oscura e tormentata di Giovan Battista Vico, il più grande pensatore italiano. Chiuderà la rassegna lunedì 5 agosto alle 21.30 un colpo di scena, promosso da Mondadori, che presenterà il libro "Ogni storia d’amore ha una fine" di Aura Cenni e Lorenzo Donati, due pseudonimi che celano personaggi noti al grande pubblico, presenti ovviamente sul palco. Li accompagnerà un brevissimo video promo del libro. Prenotazione 0584 787251

Fra.Na.