Studenti a lezione con Da Monreale

Oltre ai libri, per imparare direttamente dall’esperienza degli artisti delle porta accanto. Con questa idea il liceo artistico “Stagio Stagi“ di Pietrasanta promuove ormai da tempo incontri tra gli studenti e i creativi del territorio. E così gli alunni delle classi 4 AL e 4 CL hanno partecipato ad un lezione con Giovanni Sardisco, ovvero Giovanni da Monreale, artista che da tempo opera a Pietrasanta e che ha illustrato la sua visione artistica e il suo progetto di “Urban Art”. Installazioni in vetroresina che rappresentano e raccontano la società contemporanea e nel contempo riqualificano e arricchiscono le aree urbane per cui vengono pensate.