Tornano i "Sabati della salute versiliesi"

Dopo il successo di pubblico al debutto dello scorso dicembre, medici e cittadini tornano a confrontarsi sui temi della sanità. L’appuntamento è per oggi alle 17 al Sant’Agostino con i "Sabati della salute versiliesi", convegno promosso dal circolo "Fratelli Rosselli" e organizzato da Daniele Taccola, medico della Medicina e responsabile della struttura di "Presa in carico precoce" dell’ospedale "Versilia", e da Liliana Ciaccio, che da anni cura questi eventi sul territorio. L’obiettivo è conoscere da vicino alcuni specifici percorsi garantiti dall’Asl a livello territoriale nonché dare un quadro più generale degli interventi in corso. Si parlerà in particolare degli investimenti in arrivo grazie ai fondi sia del Pnrr sia dell’Asl per dar gambe alla riforma socio-sanitaria in atto.

Interverranno, pertanto, il direttore sanitario aziendale Giacomo Corsini e il direttore della Zona distretto della Versilia Alessandro Campani (nella foto), il quale parlerà anche delle opportunità e del futuro dei servizi. Seguirà l’intervento del responsabile dell’unità funzionale Igiene e sanità pubblica della Zona Versilia Franco Barghini (sulla prevenzione delle malattie infettive) e del direttore della Chirurgia oncologica e ricostruttiva della mammella Duilio Francesconi (sul percorso della patologia senologica al "Versilia"). Il convegno, moderato dal giornalista e ufficio stampa Asl Sirio Del Grande, vedrà infine i professionisti rispondere alle domande della platea. L’iniziativa ha il patrocinio di Asl e comuni di Pietrasanta e Seravezza, con il supporto di Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana e Desal.