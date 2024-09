Ha 29 anni e gestisce lo storico locale “Bar alimentari Gamba” sulla piazza di Sant’Anna insieme alla madre e alla sorella. Si tratta di Giacomo Razzuoli, che da oggi è consigliere comunale: da oltre 50anni in assise mancava un santannino. Razzuoli, primo dei non eletti, ha sostituito l’ex consigliere Tiziano Baldi Galleni che si è dimesso e ha assunto il ruolo di capo-gabinetto del sindaco Maurizio Verona. In questo modo il gruppo “Impegno per Stazzema” ha dato anche la possibilità al candidato di una frazione importante e distante come Sant’Anna, sede del Parco nazionale della pace, di entrare nell’assise comunale quasi da inizio mandato.