Stadio, sala antidoping e spogliatoi

Firmato il verbale di consegna per l’inizio dei lavori di ristrutturazione dello stadio comunale Necchi-Balloni (che non comporteranno la chiusura dell’impianto). Il progetto da circa 700mila euro, è stato elaborato dall’ingegner Marco Innocenti e l’appalto è stato affidato alla ditta Bm Costruzioni Srl di Pisa. L’intervento prevede un’importante riqualificazione delle strutture esistenti, con il totale rifacimento dei vecchi spogliatoi lungo via XX Settembre e degli annessi locali tecnici. Tra le migliorie previste, la realizzazione di una nuova centrale termica, una lavanderia, una stanza per l’assistenza medica e una sala antidoping, al fine di adeguare lo stadio agli standard moderni e alle esigenze delle società sportive e degli atleti. I lavori avranno inizio lunedì e si protrarranno per 9 mesi. "L’avvio di questi lavori rappresenta un passo fondamentale per il miglioramento delle strutture sportive del nostro comune – afferma il sindaco Bruno Murzi – lo stadio Necchi-Balloni è un punto di riferimento per lo sport cittadino, e con questo intervento vogliamo garantire ambienti funzionali, sicuri e accoglienti sia per gli atleti che per gli operatori. È un segnale importante del nostro impegno per lo sport e per la valorizzazione delle infrastrutture pubbliche". "E’ anche un investimento – aggiunge Alberto Mattugini, consigliere allo sport – nelle persone e nelle loro passioni. Lo stadio è un luogo di aggregazione e condivisione per la nostra comunità. La ristrutturazione permetterà di ospitare eventi sportivi in un contesto moderno e attrezzato".