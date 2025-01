Sprocco, che partenza!. Show al teatro Galeotti

"Ma guarda questo Carnevale che effetto che mi fa...". Sono bastate le prime inconfondibili note della Show Factory Big Band, diretta da Gigi Pellegrini, per proiettare la città nell’atmosfera del Carnevale 2025. Quella di ieri sera, al teatro "Galeotti", è stata una partenza col botto che ha confermato la voglia di divertirsi insieme alla sana competizione tra le dieci contrade in gara. Stasera pertanto si farà il bis, sempre con inizio alle 21, con la conduzione di Federico Conti affiancato da Miss Carnevale Rebecca Biagi (Marina). Una kermesse che entra nel vivo, con la finale in programma domenica alle 16.

Ecco allora quale sarà l’ordine di esecuzione delle canzoni dello Sprocco di stasera: Brancagliana con "Noi" (canta Elena Pucci), Marina con "All’arrembaggio Carneval" (Marco Deri), Lanterna con "Il coriandolo dispettoso" (Filippo Lenzoni), Africa Macelli con "Salta la macchina del Carnevale" (Omar Paolicchi con il corista Emanuele Ferrando), Collina con "A Pietrasanta si può" (India Simi), Strettoia con "Questi siamo noi" (Rebecca Bielli e Alessandro Luisi con i coristi Mirko Bugliani e Monica Galleni e l’interpretazione recitata di Lorenzo Silicani), Pontestrada con "Magia" (Francesca Poli), Pollino-Traversagna con "Pietrasanta c’è" (Martina Farnocchia con i coristi Federica Franchi e Domenico Tarchi), Il Tiglio-La Beca con "Sogni di cartapesta" (Inga Luisi con le coriste Camilla Bonuccelli e Sofia Caravaggio) e Antichi Feudi con "La vita è un Carneval" (Silvia Barbieri).

Questa invece è la seconda tranche delle scenette dialettali della Scartocciata: Antichi Feudi con "Ci sarebbe da piange ma è meglio piglialla in barzelletta", Africa-Macelli con "Ti presento i mii" e Brancagliana con "Vengo anch’io, no tu no!".

