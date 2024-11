Spray sulla facciata del municipio. Autori ripresi dalle telecamere

Imbrattato il muro del palazzo comunale in piazza Matteotti e sono già state avviate le indagini: grazie alle telecamere presenti in zona i responsabili potrebbero avere infatti le ore contate. Al lato dell’ingresso del palazzo, con spray colorato è stato infatti fissato lo slogan "Chi tocca la Casa Rossa tocca tutti" da parte di mano ignota. "Un atto vile e inutile, che qualifica da solo chi deturpa il patrimonio storico e artistico di una comunità": così il sindaco di Pietrasanta Alberto Giovannetti ha commentato le scritte rinvenute sulla facciata del palazzo comunale di piazza Matteotti, accompagnate da un volantino affisso sulla vetrata dello stesso municipio che incita alla mobilitazione contro lo sgombero del centro sociale “Casa Rossa” di Montignoso.

Come ha confermato il primo cittadino, precipitatosi sul posto per verificare l’entità del danno, le telecamere di videosorveglianza presenti sul posto e già “interrogate” dal comando di polizia municipale hanno restituito le informazioni necessarie a individuare il fatto (avvenuto martedì sera, poco prima di mezzanotte) e chi l’ha compiuto. Nelle prossime ore pertanto sono previste novità decisive per intercettare gli autori di un atto così incivile.

"La legalità è un principio che non è trattabile né derogabile – ha concluso Giovannetti – i responsabili risponderanno delle loro azioni davanti alle autorità competenti".

Fra.Na.