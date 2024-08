Scatti, emozioni e storia. Nel Chiostro di S. Agostino i vent’anni della Rocca

Quando uno scatto diventa storia e racconta cronaca e cronaca di chi affronta il disagio. Nella Piccola Atene si inagura sabato nel Chiostro di Sant’Agostino una mostra con la quale la comunità terapeutica “La Rocca“ celebra venti anni di attività e di impegno in un settore delicato e complesso. L’esposizione si intitola Mental Disintegation e la racconta alla Nazione Gianluca Toni, una vita professionale come grafico, e fotografo per passione che è stato interpellato dalla comunità terapeutica per allestire la mostra che si inagura sabato alle 9 e che andrà avanti fino al 7 settembre.

"La mostra fotofrafica ripercorre la trasformazione nel tempo delle strutture per pazienti psichiatrici partendo dal 1900 fino a oggi", spiega Gianluca Toni.

Quante fotografie saranno esposte?

"La mostra è formata da 52 fotografie di grande formato. Gli scatti sono accompagnate da pannelli esplicativi".

Dove sono state fatte le foto?

"!2 foto risalgono al periodo 2015-2016 in bianco e nero e sono relative all’sopedale psichiatrico giudiziario di Montelupo Fiorentino. Altre 12 fotografie relative al luglio di questo anno sempre in bianco e nero sono relative al manicomio di Maggiano - Fondazione Tobino; e altre 26 fotografie a colori sono relative alla Comunità Terapeutica “La Rocca“ e a forme di “Abitare Supportato in gruppi appartamento e sono state fatte a luglio".

Come ha vissuto questa esperienza?

"Quando mi è stato proposto di collaborare a questa mostra ho accettato volentieri, menore dell’esperienza complòessa e impegnativa che ho vissuto nel 2015-2016 nel OPG di Montelupo Fiorentini. Scattare fotografie agli ospiti delle strutture psichiatriche è un percorso emozianante che significa mettere da parte, spogliarsi da tanti preconcetti e retaggi cercando di muoversi in queste realtà con rispetto e ascolto. E’necessario conquistarsi la fiducia di queste persone. E’ spesso quello che si riceve è più di quanto si dà".

La mostra ha il patrocinio del Comune Pe celebrare il ventannale della La Rossa è stato organizzato anche un altro evento: il 29 agosto alle 21 nel Chiostro di Sant’Agostino la comunita racconta la storia.

Maria Nudi