Saluto a Don Dante nella ’sua’ chiesa

L’ultimo saluto proprio in quella che, per una vita intera, ha considerato la casa dove accogliere i suoi parrocchiani. In tanti hanno partecipato ai funerali di don Dante Martinelli scomparso all’età di 80 anni. Si è spento nel sonno, dopo alcuni giorni in cui le sue condizioni si erano decisamente aggravate.

La Santa Messa si è svolta proprio nella chiesa di

Santa Maria Assunta alla Migliarina dove è stato parroco per 34 anni fino al 2020 diventando punto di riferimento della comunità anche per il suo impegno sociale