Recruiting day oggi a Villa Bertelli

RECRUITING DAY PER OPERAI MAGAZZINIERI E AUTISTI

un’occasione concreta per il lavoro

L’Ufficio Informagiovani del Comune di Forte dei Marmi torna a promuovere il Recruiting Day, giunto quest’anno alla sua seconda edizione. L’evento, realizzato in collaborazione con le principali agenzie per il lavoro della zona, si terrà oggi dalle 9.30 alle 13 a Villa Bertelli. La giornata sarà dedicata alla ricerca di figure professionali quali operai generici e specializzati, magazzinieri e autisti, offrendo ai partecipanti l’opportunità di effettuare colloqui in presenza con gli addetti al reclutamento delle agenzie. Inoltre, sarà possibile consegnare il proprio curriculum per eventuali future selezioni e candidarsi anche per mansioni diverse da quelle indicate. Per partecipare è richiesta l’iscrizione, inviando il proprio nominativo e un recapito all’indirizzo mail [email protected].

SELEZIONE NUOVO PUNTO VENDITA

Cercasi personale per prossima apertura del nuovo punto vendita Globo di Lido di Camaiore, da inserire come scaffalista e/o addetto/a alle operazioni ausiliarie alla vendita. Le persone assunte dovranno occuparsi di posizionare la merce, prezzarla e sistemarla all’interno degli appositi scaffali garantendone l’ordine continuo. L’azienda offre sia contratti part-time da stabilire con il candidato sia contratti full-time, la retribuzione verrà corrisposta secondo inquadramento stabilito dal CCNL Commercio. Contratto di lavoro: Tempo pieno, Tempo determinato, Somministrazione

Retribuzione: a partire da €1.200,00 al mese. www.indeed.com