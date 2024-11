Recruiting day. Il calendario

RECRUITING DAY PULIZIE, MENSA, SUPERMARKET

Il 20 novembre a Villa Bertelli a Forte dei Marmi dalle 9,30 alle 13 recruiting day per IMPIEGATI, ADDETTI PULIZIE, ADDETTI MENSA, ADDETTI GDO e CATEGORIE PROTETTE. Per iscrizioni: [email protected] oppure 0584.280316

OPEN DAY AL CENTRO PER L’IMPIEGO SETTORE ALBERGHIERO

Per le professioni ADDETTA/O alla MANUTENZIONE per STRUTTURE TURISTICO ALBERGHIERE organizzato dal Centro per l’Impiego della VERSILIA in data 22/11/2024 (9- 13). L’evento ha la finalità di raccogliere i CV di persone disponibili a lavorare in questo settore. Le candidature potranno essere successivamente segnalate ad aziende del territorio per attuali e prossime ricerche di personale stagionale in Versilia.

Tutte informazioni al link di seguito:

https://lavoro.regione.toscana.it

OPEN DAY AL CENTRO PER L’IMPIEGO PER GIARDINIERI

Centro per l’Impiego il 19/11/2024 (9 - 13). L’evento ha la finalità di raccogliere i cv di persone disponibili a lavorare in questo settore. Le candidature potranno essere successivamente segnalate ad aziende del territorio per attuali e prossime ricerche di personale stagionale in Versilia. Tutte le informazioni al link:

https://lavoro.regione.toscana.it

1 DIRIGENTE A SISTEMA AMBIENTE LUCCA

Avviso di selezione privatistica ad evidenza pubblica per l’assunzione a tempo determinato di n.1 dirigente amministrativo. Fino al 7 novembre per presentare la domanda di partecipazione. L’avviso e la modulistica al link:

https://sistemaambientelucca.portaletrasparenza.net