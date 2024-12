Raccomandazioni utili: "Bambini con patologie. Devono essere protetti"

Campagna vaccinale sui bambini: da ottobre, come ogni anno, in prima linea i pediatri impegnati nelle vaccinazioni. Anche i pediatri toscani questo anno hanno a disposizione il vaccino più moderno, quello spray. La Regione Toscana per la prima volta ha investito sull’acquisto di questa tipologia di vaccino: un vaccino moderno, innovativo che ha però un costo elevato, maggiore a quello tradizionale iniettivo: è stato necessario decidere la modalità di somministrzione: è stata scelta la fascia tra i 2 e i 6 anni per la fascia di età tra i 6 anni fino alla maggiore età viene utilizzato il vaccino tradizionale.

"C’è la lotta all’ultima dose di vaccino. La campagna vaccinale sta finendo con ottimi risultati ha registrato una adesione maggiore rispetto allo scorso anno stimabile tra il 20% e il 3o% in più", Stefano Castelli, professionalità e passione, ha dedicato la sua professione medica alla pediatria. Ha lo studio nel centro di Massarosa dove dove lo conoscono tutti.

"Oggi curo i figli dei miei primi pazienti. Sono alla seconda generazione", racconta raggiunto al telefono.

Anche in Toscana è arrivato il vaccino spray?

"E’ il primo anno: per il 60% di dosi è rimasto iniettivo, vale a dire con la tradizionale puntura, per il 40% abbiamo avuto quello spray del quale è stata testata la efficacia.

Come avviene la campagna vaccinale? "Quando parte la campagna noi pediatri iniziamo la cosidetta chiamata attiva? In cosa consiste?

"Abbiamo un elenco di famiglie con bambini che chiamiamo al telefono per ricordare la vaccinazione. Teniamo presente con attenzione quei bambini che hanno patologie per le quali il vaccino è più necessario. Le famiglie hanno compreso che il vaccino è uno strumento medico importante e così questo anno abbiamo raggiunto risultati migliori in termini di prevenzione. I nostri ambulatori pediatrici sono all’avanguardia con giochi, librini e tutto quello che può rendere la vaccinazione un gioco e allontanare il timore e la paura".

Come sta andando il trend influenzale?

"La fase della influenza non è ancora iniziata"

Maria Nudi